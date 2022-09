Nebezpečná šelma na úteku: Tigra zachytila fotopasca na východnom Slovensku! Domáci sú vydesení

Poriadny šok! Fotopasca na slovensko-ukrajinskom pohraničí zachytila voľne sa pohybujúceho tigra. Obyvatelia obcí Ulič, Brezovec a Klenová, kde šelmu zachytili, zostali totálne vydesení.

Nikto totiž netušil, ako sa zviera bude správať pri strete s človekom. Do Národného parku Poloniny okamžite vyrazili veterinári s uspavácími puškami. Ako sa skončila naháňačka na tigra a odkiaľ zviera vlastne ušlo?

Najprv medvede, teraz tiger. Hoci to znie neuveriteľne, kamery na slovensko-ukrajinskej hranici zachytili nebezpečnú šelmu. Polícia tvrdila, že dostala od svojich ukrajinských kolegov správu, že zviera malo ujsť zo zoo.

Nakoniec však bolo všetko inak. Tiger mal ujsť z domáceho chovu jedného z obyvateľov v obci Strychava na zakarpatskej Ukrajine. Mláďa ešte na začiatku vojnového konfliktu previezli zo zoologickej záhrady z východnej časti Ukrajiny pre prebiehajúce boje.

„Už teda vieme, o akého jedinca ide. Ide o niekoľkomesačné mláďa, bolo držané v chove vo voliére, kde sa k nemu chodili fotiť rodiny s deťmi, takže je zvyknutý na prítomnosť človeka," potvrdil riaditeľ Správy Národného parku Poloniny Miroslav Buraľ.

Nebolo im všetko jedno

Tigra mali zachytiť na východnom Slovensku pri obci Ulič, pohybovať sa mal aj v okolí Brezovca a Klenovej. Ke­­ďže sa zviera mohlo rýchlo presúvať, muži zákona vyzvali samosprávy, aby obmedzili pohyb ľudí v lesoch. Starosta obce Brezovec Miroslav Solomon uviedol, že v sobotu o pol piatej poobede za ním prišli policajti z obvodného oddelenia v Ubli.

„Upovedomil som tak ľudí, že hrozí nebezpečenstvo stretu so šelmou. Ľudia sa až tak veľmi neboja, pretože my sme zvyknutí aj na iné dravce, na medvede či vlky, ale je to také exotickejšie, trošku ich to vyviedlo z miery,“ opísal starosta situáciu v dedine. Na výskyt tigra upozornili domácich aj v obci Ubľa prostredníctvom obecného rozhlasu.

Rovnakým spôsobom informoval ľudí aj starosta Slavomil Voloch zo susednej obce Klenová. „Občanov som oboznámil o situácii ústne, ale aj cez rozhlas, aby si dávali pozor. Je to vážna situácia, ktorú netreba podceňovať, keďže ide o šelmu, ktorá môže predstavovať veľké nebezpečenstvo. Musíme v obci držať akoby výnimočný stav a byť ostražití,“ dodal Voloch.