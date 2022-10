Zabudnite na nudné špagety: Tu sú tri svieže recepty, s ktorými bude vaša jeseň ešte farebnejšia!

Kto by nemiloval špagety? Receptov, v ktorých hrajú jednu z hlavných úloh, je nepreberné množstvo, navyše ich príprava väčšinou nie je zložitá. My sme vybrali tri, o ktorých si myslíme, že by sa vám mohli zapáčiť.

Špagety s mozzarellou, cherry paradajkami a rukolou

2 porcie Otvoriť galériu Špagety s mozzarellou, cherry paradajkami a rukolou Zdroj: lidl

Potrebujeme: 125 g mozzarelly

200 g špagiet

morskú soľ v mlynčeku

čierne korenie v mlynčeku

olivový olej

5 strúčikov cesnaku

200 g cherry paradajok

1 hrsť kapár

1 štipľavú papričku

50 ml suchého bieleho vína

1 hrsť rukoly

asi 30 g syra Grana Padano Postup: Špagety uvaríme v osolenej vriacej vode „al dente“. Scedíme a trochu vody, v ktorej sa varili cestoviny, si odložíme.

Na rozpálenom woku alebo väčšej panvici na olivovom oleji krátko orestujeme cesnak nasekaný nadrobno. Pridáme cherry paradajky rozkrojené na polovice. Osolíme a okoreníme. K paradajkám pridáme hrsť kapár a restujeme asi 5 minút, kým cherry paradajky nezmäknú. Zo štipľavej papričky odstránime semienka, nasekáme ju nadrobno a pridáme na panvicu. Zmes podlejeme suchým bielym vínom. Keď sa alkohol z vína odparí, podlejeme základ asi 100 ml vody, v ktorej sa varili špagety.

Scedené uvarené špagety preložíme do omáčky, premiešame a stiahneme z ohňa. Pridáme mozzarellu nakrájanú na malé kocky a rukolu, ktorú natrháme na menšie časti. Dôkladne premiešame a ihneď podávame. Budú sa vám zbiehať slinky! Osviežte si jedálniček trochou farieb: Tri úžasné recepty zo špargle Servírovanie Špagety servírujeme v hlbokom tanieri posypané nastrúhaným syrom Grana Padano.

pokračovanie ‹ 1 2 3 ›