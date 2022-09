Triatlonista Miro predviedol heroický športový výkon: 3 medaily za neuveriteľne krátky čas!

V priebehu jedného týždňa získal tri medaily z troch triatlonov! Neskutočný výkon sa podaril Miroslavovi Ozorákovi (48) z Nových Zámkov, ktorý športuje dlhé roky, no troje preteky v takom krátkom slede ešte neabsolvoval.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na extrémnu záťaž sa však svedomito pripravoval a vidno, že jeho telo fungovalo v náročných podmienkach ako dobre namazaný stroj. Medzi divákmi ho povzbudzovala aj manželka Anikó (48), ktorá sa o manžela aj trochu bála...

Triatlonista telom a dušou Miroslav Ozorák absolvoval prvé preteky v nedeľu 14. augusta v Mníchove. Na šprint triatlone tam získal bronz, vo štvrtok v Šamoríne na akvatlone získal zlato a v nedeľu, opäť v Šamoríne, dorazil na dlhom triatlone do cieľa na skvelom druhom mieste. Vášnivý športovec sa venuje triatlonu už od roku 1995, predtým plával a hral vodné pólo.

Počúva svoje telo

„Aj pri športovaní treba používať rozum a počúvať svoje telo. Počas pretekov všetko vyhodnocujem a keď viem, že by som išiel za hranicu svojich možností, alebo by to mohlo byť ohrozenie, už rozmýšľam, či mi stojí za to, aby som išiel cez hranu,“ prezradil Miro zásady, ktorých sa drží. „Dôležité je robiť to pre radosť. Aj tréningy by mali prinášať radosť, človek by sa k nim nemal nútiť,“ dodal športovec, ktorý k triatlonu priviedol celú rodinu. „Trénujem podľa počasia, som veľmi rád vonku a keď-že pracujem v IT oblasti, tak je to pre mňa ako balzam na dušu. Prípravu prispôsobujem počasiu, pracovným povinnostiam a podmienkam, ale vždy to pre mňa musí byť o radosti z pohybu,“ s úsmevom a pokorou podotkne Miroslav.