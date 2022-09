Krásnu Annu Máriu zrazil na priechode mladík na Jaguári: S hrozivými zraneniami leží na jiske

Domov z práce už neprišla! Krásnu Annu Máriu (24) vo štvrtok večer zrazil na priechode pre chodcov 21-ročný mladík. Ten prechádzal cez Holíč na Jaguári.

Anna Mária sa vracala domov z práce. „Už bola skoro doma, len ešte prejsť cez priechod, no už ho neprešla...“ so slzami v očiach opísala nehodu jej mama Iveta, ktorá sa o milovanú dcéru veľmi bojí. „Má pomliaždené pľúca, zlomenú sánku, vylomené zuby, silný otras mozgu, zlomenú ruku, veľké bolesti, bolia ju nohy, krk, všetko... Bol to veľmi silný náraz. Lekári predpokladajú dobu liečenia 3 až 4 mesiace, teraz je na jiske,“ ledva dostala zo seba zúfalá mama.

Ako k nehode na priechode došlo? „Vodič (21) išiel podvečer na aute Jaguár s českým evidenčným číslom po Sasinkovej ulici smerom na Hodonín. Pri prejazde mestom mal začať predchádzať iné vozidlo na mieste, kde je to zakázané. To totiž v tom čase stálo pred priechodom pre chodcov a dávalo prednosť chodkyni. Mladík už nestihol zareagovať a 24-ročnú ženu zrazil,“ informovala o nešťastí polícia.

„Chodkyňa preletela cez kapotu a nakoniec skončila v bezvedomí ležať na zemi. Vodič pokračoval v jazde, no na najbližšom kruhovom objazde sa otočil a vrátil sa na miesto zrážky. Záchranári museli ženu s ťažkými zraneniami transportovať do nemocnice. Policajti na mieste vodičovi ďalšiu jazdu zakázali. Presné príčiny a okolnosti nehody naďalej vyšetrujeme,“ doplnili muži zákona.