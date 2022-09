Kolíkovej súdna mapa v praxi: Ochromí chod bratislavských súdov?! Takto to môže vyzerať od januára

Implementácia reformy súdnej mapy od januára 2023 neochromí chod bratislavských súdov. Pre TASR to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).

"Minulý týždeň som mala stretnutie so všetkými bratislavskými sudcami, ktorí sa so mnou chceli stretnúť. Rozprávali sme sa o tom, ako budú prebiehať od 1. januára 2023 pojednávania. Pre bratislavské okresné súdy to znamená, že všetci sudcovia zostávajú na svojom mieste. Majú nariaďovať pojednávania tam, kde sú," zdôraznila ministerka. Reforma počíta okrem iného so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach.

Ako ďalej uviedla, bratislavským okresným sudcom budú prideľované jednotlivé prípady na základe nového rozvrhu práce. "Ten bude rešpektovať ich špecializáciu na tzv. hlavné agendy," dodala. Znamená to, že sa im budú prideľovať prípady z celej Bratislavy na základe ich špecializácie. "To sa dá realizovať aj tak, že hneď nepríde k presunu sudcov medzi súdmi," doplnila.

Ministerstvo robí kroky, aby mali bratislavské mestské súdy III a IV spoločné sídlo. "V novej budove by bol celý civilný a obchodný súd. Operatívne sa k tomu robia kroky a je možné, že toto by sa dalo k jari realizovať," uviedla. Mestský súd Bratislava I má riešiť trestnoprávne záležitosti, Mestský súd Bratislava II rodinnoprávnu agendu.

Okrem vzniku mestských súdov v Bratislave a Košiciach počíta reforma s novými správnymi súdmi. Tie majú pôsobiť v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. Prebrať majú správnu agendu z krajských súdov. V rámci krajských súdov má rodinná agenda po novom patriť už len súdom v Trnave, Žiline a Prešove. Odvolacia obchodná agenda má byť v rámci krajských súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.