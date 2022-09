Peter ako jediný Slovák zvládol drsné majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku: Takúto zvolil taktiku!

Jeho športový duch sa nezaprel ani v mimoriadne náročných podmienkach! Peter Jelínek (54) z Rovinky (okr. Senec) ako jediný Slovák zvládol náročný dvojtýždňový Swissultra deca ultratriatlon.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na podujatí plával 38 km, bicykloval 1 800 km a bežal 422 km. Manažérsky poradca berie vytrvalosť ako svoje najväčšie hobby a nezúčastňuje sa maratónov a triatlonov kvôli víťazstvu, ale aby prekonal sám seba.

Peter (54) zamlada hrával hádzanú a mal veľkého športového ducha. Po škole, no najmä kvôli práci s tým však prestal a dotiahol to až na dve krabičky cigariet denne. V roku 2011 sa však po motivácii od manželky rozhodol, že so synom zabehnú polmaratón a tým sa to všetko začalo. „Odvtedy som posadnutý vytrvalostnými športmi. Najviac ma uchvátil ultratriatlon. Ja som však nikdy neočakával, že budem mať dobré umiestnenia, pre mňa je to skôr výzva prekonať také veľké vzdialenosti,“ objasňuje.

Zvládol to skôr

Päťdesiatnik s parádnou formou má na svojom konte päť dlhých triatlonov/Ironman (226 km), dvakrát sa zúčastnil double utratriatlonu (452 km), raz triple utratriatlonu (678 km) a aj quintuple utratriatlonu (1 130 km). Pred pár dňami si však splnil hlavný cieľ na tento rok - účasť na deca ultratriatlone, ktorý bol zároveň majstrovstvami sveta. Absolvoval beh, plávanie a bicykel, čo predstavovalo dokopy neuveriteľných 2 260 km. „Musel som ho skončiť za 345 hodín, čo je 14,4 dňa, ja som to zvládol o päť hodín kratšie,“ vysvetľuje Rovinčan, ktorý bol vo Švajčiarsku jediným Slovákom spomedzi 18-tich mužských účastníkov. Išlo o kontinuálny typ ultratriatlonu, čiže najprv plával 38 km, potom bicykloval 1 800 km a napokon bežal 422 km.