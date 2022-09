Do manželov narazilo auto v protismere: Šmyk tínedžera pripravil Kristínu († 67) o život

Stačil okamih a strašné nešťastie bolo na svete! Polícia vyšetruje tragickú búračku, ku ktorej došlo v utorok pri Šali.

Obrovské nešťastie sa stalo na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou. „18-ročný vodič vozidla Audi A3 pravdepodobne predbiehal pred ním idúce vozidlo, pričom sa nestihol zaradiť do svojho jazdného pruhu a s vozidlom dostal šmyk,“ informuje polícia s tým, že v protismere došlo k čelnej zrážke so Škodou Octavia, ktorú viedol 67-ročný muž. Vo vozidle nebol Ján (67) sám, ale s manželkou Kristínou († 67). Tá utrpela podľa hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej najvážnejšie zranenia a musela byť uvedená do umelého spánku. „Do nemocnice ju transportovali v kritickom stave,“ povedala Krčová.

Polícia varuje

Aj napriek obrovskej snahe zdravotníkov sa ženu, žiaľ, nepodarilo zachrániť. „Pri dopravnej nehode utrpela spolujazdkyňa z Octavie zranenia, ktorým po prevoze vrtuľníkom do nemocnice podľahla. Obidvaja vodiči boli so zraneniami prevezení do nemocnice v Galante. Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Šali v danej veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví,“ dodali muži zákona. Množstvo práce mali i hasiči, ktorí museli vyslobodiť posádky oboch áut.

„Pri nehode sa zrazili 2 osobné vozidlá, zranenia rôzneho rozsahu utrpeli 3 osoby. Dve z nich museli hasiči z havarovaných áut vyslobodzovať hydraulickým zariadením,“ uviedli hasiči. Polícia opäť dvíha varovný prst a apeluje na to, aby vodiči jazdili opatrnejšie: „Život máme len jeden. Pamätajme si na to a vždy svoju jazdu prispôsobme, aby sme sa mohli živí a zdraví vrátiť domov k svojim rodinám!“