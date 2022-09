Parlament otvoril brány verejnosti, čo zaujalo návštevníkov najviac? Poslanci reagujú

Návštevníkov Dňa otvorených dverí v Národnej rade (NR) SR zaujala najmä možnosť vidieť rokovaciu sálu, stáť za rečníckym pultom a pozrieť si priestory parlamentu naživo. Deti vyzdvihli aj čestnú stráž, ale aj ukážky bezpečnostných zložiek štátu a ich techniky, páčili sa im aj policajné psy či kone.

Poslanci ocenili rozhovory s ľuďmi. Jedenásťročnému Michalovi a jeho 14-ročnej sestre Eme sa páčila najmä čestná stráž v parlamente, ktorú sledovali pri výmene. "Ja by som teda nevydržala len tak stáť a nerozosmiať sa," povedala Ema. Adamovi (11) sa zas najviac páčila rokovacia sála, v ktorej si urobil aj fotku za rečníckym pultom.

Martin (32) bol najviac prekvapený z rokovacej sály. "Prekvapilo ma, aká je sála malá," uviedol s tým, že na obrazovkách vyzerá byť väčšia. Na pamiatku si urobil fotku. Pozitívne zhodnotil aj program v areáli bratislavského hradu. Ocenil prezentáciu bezpečnostných zložiek a rezortu vnútra. Helena (67) bola vďačná za možnosť prísť do parlamentu. Páčilo sa jej, že si mohli vyskúšať stáť za rečníckym pultom a zažiť sálu naživo. "Je to emocionálne silnejší zážitok, ako to len vidieť na obrazovke," zhodnotila.

Poslanci z parlamentných strán sa zhodli, že je dobré stretávať sa s ľuďmi a vypočuť si ich názory. "Stretávame sa tu s názormi ľudí, niektoré sú kritické, niektoré pozitívne," priblížil Peter Pollák (OĽANO) s tým, že je dobré niekedy vyjsť zo svojej bubliny. Považuje za dobré oslavovať výročie prijatia Ústavy SR s ľuďmi. Podobne to vidí aj predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. "Je dobré, keď je priestor na neformálne stretnutia s ľuďmi," uviedla. Debaty boli podľa jej slov rôzne a často prišli ľudia aj s konkrétnymi problémami.

"Bolo veľmi dobré otvoriť verejnosti budovu parlamentu, aby videli, kde sa prijímajú zákony a ako prebieha legislatívny proces," doplnil Miloš Svrček (Sme rodina). Skonštatoval, že sa počas dňa nestretol s negatívnymi reakciami a väčšinou sa s ľuďmi rozprával o právnych problémoch.

Juraj Šeliga (Za ľudí) vyhlásil, že ľudia na podujatí boli veľmi milí. "Aj keď sú kritickí, je to v rámci slušnosti," povedal. Vyzdvihol program podujatia a to, že sa veľká časť konala vonku. Ján Richter (Smer-SD) si myslí, že práve takéto podujatie dáva možnosť poslancom zísť sa nielen so svojimi voličmi, ale aj s kritickými názormi. "V maximálnej miere to využívam, preto si myslím, že deň otvorených dverí je dobrý," uviedol. Dôležité podľa neho je, že ľudia ešte prejavujú záujem o veci verejné.