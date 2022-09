Vláda mení podmienky pri drahých energiách: Kto dostane lacnejšiu elektrinu a plyn?!

Dochádza k veľkým zmenám. Ešte pred pár mesiacmi vládna zostava ohlásila podmienky toho, ako sa ľudia dostanú k lacnejšej elektrine a plynu na budúci rok.

Pod tlakom mnohých domácností, ktoré majú spotrebu oveľa vyššiu a platili by tak niekoľkonásobne vyššie účty, menia stratégiu. Po novom budú mať garantovanú zastropovanú sumu za elektrinu tí, ktorí ušetria aspoň 15 % spotreby. Ako to bude v praxi fungovať?



Elektrina

Pôvodný návrh ministerstva hospodárstva znel tak, že k elektrine za podobné peniaze ako tento rok sa dostanú ľudia s ročnou spotrebou do 4 MWh. V praxi by to znamenalo, že s cenami by sa nemusela trápiť priemerná domácnosť, ktorá elektrinou nekúri. Tí, ktorí si však cez elektrárne zabezpečujú aj teplo, by mali problém. Cena elektriny je totiž na trhoch taká vysoká, že účty za ňu by mohli zruinovať nejedného človeka.

Vláda tak mení stratégiu a ministerstvo hospodárstva, ktoré opúšťa Richard Sulík, oznámilo, že lacnejšiu elektrinu dostanú v plnom objeme domácnosti, ktoré ušetria v budúcom roku aspoň 15 % zo svojej vlastnej spotreby v roku 2020. Jedna MWh bude pre týchto ľudí stáť 61 €.

Štátny tajomník Karol Galek povedal, že domácnosti, ktoré oproti predchádzajúcim rokom nič na spotrebe neušetria, dostanú lacnejšiu elektrinu len do objemu 85 % spotreby a zvyšnú spotrebu už budú platiť za trhové ceny. Lacnejšiu silovú elektrinu, ktorá tvorí necelú polovicu z koncovej ceny elektriny, zabezpečia Slovenské elektrárne. V budúcom a ďalšom roku by mal slovenský dominantný výrobca elektriny zabezpečiť pre domácnosti ročne viac ako 6 terawatthodín elektriny za cenu 61 eur za megawatthodinu.