Kuriózny nápad mužov zákona v Žiline: Policajti sprejera namiesto pokuty vyplatili

Namiesto pokuty mu zaplatili. Žilinskí mestskí policajti ukázali, že chcú kráčať so svetom a pouličné umenie sprejerov nemusia vnímať len ako vandalizmus.

Ešte prednedávnom dostal za svoje umenie sprejer Denis Valášek (25) pokutu, dnes mu policajti za jeho sprejovanie platia. Kuriózny nápad sa zrodil v hlave vedenia polície, ktorá si všimla, že nasprejované múry mestu vdychujú život. Rozhodli sa preto, že sprejerovi, ktorého ešte nedávno uháňali s pokutami, sa tentokrát rozhodnú zaplatiť.

Ponuka policajtov sprejera Denisa Valáška (25) poriadne prekvapila: „ Je to irónia, že prišiel tento nápad. Ešte nedávno som bol za svoje maľby pokutovaný, a teraz sprejujem policajnú stanicu na zákazku,“ smeje sa mladý umelec. K zákazke však pristúpil zodpovedne a nad návrhom, ako oživí areál Mestskej polície v Žiline, uvažoval dlhší čas. Chcel, aby maľba na policajnej stanici nebola prvoplánová, a aby v nej boli nielen žilinské, ale aj slovenské prvky, keďže hneď vedľa polície sídli budova Matice slovenskej.

Dlhý panelový plot pôsobil fádne a policajti si chceli spríjemniť príchod do práce. „Je to legálna plocha a chceli sme, aby policajti, ktorí prichádzajú do práce, mali lepší pocit,“ hovorí náčelník mestskej polície Peter Mišejka. Mladému umelcovi sa ošumelý plot polície skutočne podarilo oživiť. Na sprejovanie použil žlté a zelené farby sprejov, čo sú žilinské farebné motívy. Na múr namaľoval zrkadlový obraz žilinských veží katedrály nad Hlinkovým námestím a takisto aj typické meštianske domy s laubňami na Mariánskom námestí. Dvakrát použil podkladový náter a návrh dal schváliť nielen vedeniu Mestskej polície v Žiline, ale aj Útvaru hlavného architekta v meste.