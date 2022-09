V Kojšove vzniká Jakubiskova galéria: Režisér odhalí svoj svet aj na obrazoch!

Maestro sa poteší a rodáci taktiež! Filmovému režisérovi, scenáristovi, kameramanovi a výtvarníkovi Jurajovi Jakubiskovi (84) dokončujú v Kojšove pri Gelnici galériu.

Návštevníci sa už budúci rok môžu tešiť aj na krátke ukážky z jeho filmov a ďalšie zaujímavé predmety. S realizáciou Galérie Juraja Jakubiska súhlasí aj jeho sesternica Anna Jenčušová (75), ktorá stále žije v tejto rázovitej koncovej obci pod Kojšovou hoľou.

„Keď Juraj zavíta do Kojšova, vždy je aj u nás. Pamätám si, že keď bol chlapčisko, bol poriadny huncút. Aj so sestrou sme ho obdivovali, lebo sa často vracal do obce na prázdniny. Myslím, že je dobré, aby naňho pamätali aj mladší,“ povedala jeho sesternica.

Starosta Anton Bašniar pripomenul, že galéria vzniká vedľa kultúrneho domu a novopostavenej Izby tradícií. „Buduje sa ako nadstavba nad garážami autobusov, pričom architektonicky táto budova pripomína pôvodný kojšovský dom s dvoma oknami vpredu. Myšlienka vznikla už dávno, pán Jakubisko súhlasil a my sme právom hrdí na svojho slávneho rodáka,“ reagoval starosta. Náklady sa vyšplhajú zhruba na 140-tisíc €, väčšina je z regionálneho príspevku, keďže Kojšov leží v jednom z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku.

Popri už hotovej Izbe tradícií, ktorej vizuálnym dvojčaťom v susedstve sa stáva nová galéria, tak vzniká priestor na obdivovanie Jakubiskovej bohatej tvorby. „Sprístupnenie je v pláne v druhej polovici budúceho roka, pričom už teraz máme desať Jakubiskových obrazov a pribudnú aj ďalšie zaujímavé predmety. Nechcem vopred veľa prezrádzať, ale bude sa na čo dať pozerať. Nielen na úryvky filmov, ale aj súčasti oblečenia postáv z jeho slávnych diel, napríklad Perinbaby. Samozrejme, počítame s priamou podporou Juraja Jakubiska, ktorý sa tejto galérii veľmi teší,“ dodal Bašniar. Počas troch období jeho starostovania bol Juraj Jakubisko v obci asi 6-krát, ale neoficiálne oveľa častejšie.