Heger sa nezdržal: Sulíkova demisia? Trucpodnik! Toto odkazuje premiér šéfovi SaS

Premiér Eduard Heger (OĽANO) považuje demisiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) za trucpodnik. Tento krok má podľa neho ďaleko od zodpovednosti vzhľadom na blížiacu sa energetickú krízu. Premiér sa chce primárne rozprávať o pomoci ľuďom, až potom o personálnych otázkach.

Mená nástupcov zvyšných ministrov SaS po ich prípadnej pondelkovej (5. 9.) demisii predloží premiér podľa svojich slov najprv prezidentke. Zasadnutia vlády budú podľa premiéra v najbližšom období častejšie ako raz za týždeň, vzhľadom na potrebu prijatia opatrení.

"Považujem to za trucpodnik, to má veľmi ďaleko od zodpovednosti. Zodpovednosť je, že všetky osobné animozity dám bokom," reagoval premiér na demisiu Sulíka. Treba sa podľa neho rozprávať o obsahu požiadaviek, ktoré predložilo OĽANO a riešiť opatrenia na extrémne zdražovanie. Prekáža mu, že SaS sa chce rozprávať o požiadavkách, až keď Matovič odíde. "Najprv zotnime hlavy a potom poďme rokovať. Mne to príde maximálne neracionálne," povedal novinárom po slávnostnej schôdzi parlamentu.

O ďalšom pokračovaní vlády v prípade definitívneho odchodu SaS diskutujú podľa Hegera v rámci koaličných strán. "Rokovania budú prebiehať v najbližších dňoch. Akonáhle bude dohoda, predstavíme mená prezidentke," priblížil. "S prezidentkou som dohodnutý, dám najprv jej mená, aby si ich mohla pozrieť," doplnil.