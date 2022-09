Ficov prejav viacerých pobúril: Tvrdá reakcia prezidentky! Ticho neostal ani Heger či Pellegrini

Predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico počas slávnostnej schôdze Národnej rady (NR) SR pri príležitosti výročia prijatia Ústavy SR apeloval na prezidentku Zuzanu Čaputovú v súvislosti s referendom.

Hlava štátu reagovala, že takéto odkazy nepotrebuje a vie, ako má konať. Odkazy cez verejné prejavy v deň 30. výročia prijatia ústavy kritizovali viacerí politici.

Fico v prejave podčiarkol, že ústava zveruje štátnu moc do rúk občanov SR. "Dajte ľuďom to, čo im podľa Ústavy SR patrí. Dajte im to, čo ústava hovorí, že sa to nazýva štátnou mocou," vyhlásil. Pripomenul prezidentke povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.

"Nepotrebujem takéto odkazy alebo povzbudenia Roberta Fica. Viem, ako mám konať. Tak ako doposiaľ, konám a budem konať v súlade s ústavou," reagovala prezidentka. Čo sa týka vládnej krízy, hlava štátu opakovane poukázala na politickú realitu. Tiež na svoje požiadavky, aby sa agónia pri riešení situácie skončila.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) tvrdí, že Fico zneuctil slávnostné zhromaždenie a zneužil ho na vlastnú politiku. Poznamenal, že tak konal z obavy pred hroziacim trestom. "Ukradol celé toto zhromaždenie," vyhlásil.