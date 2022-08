Máte doma tieto kozmetické výrobky? Okamžite sa ich zbavte, sú pre vás nebezpečné!

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami. Do systému RAPEX ich nahlásili kontrolné orgány v Litve, Švédsku a v Slovenskej republike. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Varovanie sa týka nasledujúcich výrobkov: Reflect yourself shaving gel Cool od značky Majix, L'adventure blanche, Musk pure perfume, L'aventure femme, Maryam haramain eau de parfum, Oudh majun maliki, Amber pure perfume 12 pieces, L'Aventure, Hajar pure perfume od značky AL Haramain.

Tiež výrobkov Royal black henna, Durand parfums what else eau de parfum od značky AP Durand parfums, Jack hope sweet feeling soiree eau de parfum od značky Jack Hope, New dalan d'olive pure olive oil moisturizing shower gel relaxing od značky Dalan d'Olive, ako aj výrobkov Proraso after shave balm azur lime, After shave balm protective with aloe and vitamin E od značky Proraso.

Úrad varuje aj pred výrobkami Intesively moisturizing face cream od značky Green feel's, Medicated soap od značky Crusader, Vitamin C serum od značky Roushun, Shivanya gold beauty cream od značky AQSA Cosmetics, Noor gold beauty cream, Creme Diana od značky Diana a viacerých výrobkov Bath fizzer od značky I heart revolution.

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.