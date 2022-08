Čo spôsobuje enormný rast cien energií: Zastropujú ceny elektriny?!

Jeden deň nový rekord a druhý deň pád o 26 %. Ceny elektriny si v poslednom čase skáču, ako sa im zachce, v dlhodobom priemere sú však extrémne vysoké.

Viacero európskych krajín si už povedalo, že s tým treba niečo urobiť, pričom riešenie by mohlo priniesť už budúcotýždňové rokovanie ministrov energetiky členských krajín EÚ v Prahe. Výrobné ceny elektriny na Slovensku sú pritom zhruba desaťkrát nižšie, ako je jej koncová cena. Prečo je to tak a ako by sa dal tento stav zmeniť?

Slovensko začiatkom budúceho roka spúšťa tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce, čo by mohlo pozitívne ovplyvniť aj ceny elektriny. To je v čase neuveriteľne vysokých cien energie veľmi dobrá správa, nie je však isté, do akej miery Mochovce ceny elektriny ovplyvnia. „Dúfam, že čoskoro začnú ceny elektriny klesať a že k tomu prispejú aj Mochovce,“ vyjadril sa minister hospodárstva Richard Sulík.

Vláda podľa neho chystá aj dohodu so Slovenskými elektrárňami, ktoré by sa mali zaručiť, že cena pre domácnosti neprevýši sumu 61 eur za megawatthodinu. Suma nemeckej elektriny, ktorá ovplyvňuje ceny elektriny v celej Európe, pritom v pondelok prvýkrát presiahla magickú hranicu 1 000 eur za megawatthodinu. Hneď v utorok však cena elektriny pre nemecký trh s dodaním na budúci rok klesla o 26 %, čím trh zareagoval na pripravované opatrenia na európskej úrovni.