Mikulec prišiel s nápadom na riešenie energetickej krízy: Neovplyvní ho ani prípadný odchod Sulíka!

V rámci Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) by mala fungovať špeciálna pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať problematikou energetickej bezpečnosti.

Pod dnešnom rokovaní ÚKŠ to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Skupinu podľa neho povedie Ministerstvo hospodárstva SR.

„My, ako Ústredný krízový štáb a všetci, ktorí sme tam, poskytneme absolútnu súčinnosť v rámci koordinácie, aby sa tie jednotlivé veci týkajúce sa krízy v energiách mohli koordinovať nadrezortne," uviedol minister.

Skupina má podľa ministra fungovať na odbornej úrovni, a nie politickej, preto by jej fungovanie nemal ovplyvniť ani prípadný odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie. „Tak som to aj navrhol členom ÚKŠ a tak to bude aj v kompetencii ministerstva hospodárstva, aby nominovalo človeka, ktorý bude viesť túto odbornú pracovnú skupinu," dodal minister.