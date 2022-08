Čo navrhujú? Poslanci SaS predložili viacero ekonomických zákonov: Zníženie DPH či daň z plynovodov

Poslanci strany SaS po tom, ako strana vypovedala koaličnú zmluvu, predložili do Národnej rady (NR) SR viacero ekonomických zákonov.

Chcú napríklad zmeniť spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá, znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá, pre gastroprevádzky, ale tiež zvýšiť odvod z výťažku niektorých internetových hazardných hier či zaviesť daň z plynovodov. Vyplýva to z návrhov zmien zákonov predložených do parlamentu.

Novela zákona o správnych poplatkoch by mala zmeniť spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá tým, že zavádza parameter ekologickej prevádzky vozidla. Predložený návrh zákona ruší koeficient veku vozidla a zavádza výpočet registračného poplatku ako súčin výkonu a ekologického koeficientu vozidla (emisnej normy vozidla). Zmena by mala priniesť pre občanov úsporu na registračných poplatkoch približne o 32 miliónov eur. Poslanci zároveň navrhli zvýšenie odvodu z výťažku niektorých internetových hazardných hier o päť percentuálnych bodov z 22 % na 27 %, čo by malo nahradiť výpadok z výberu správnych poplatkov.

Pokles príjmov do štátneho rozpočtu očakávajú poslanci SaS aj pri návrhu na dočasné zníženie DPH na motorové palivá na osem percent. "Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni približne 150 miliónov eur pri súčasných cenách palív," uviedli poslanci v návrhu. Tento negatívny vplyv by mal byť kompenzovaný daňovými príjmami z plánovaného mimoriadneho zdanenia spracovania ruskej ropy. Pokles DPH by mal platiť iba počas budúceho roka.