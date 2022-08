Gröhling potvrdil, že ministri zo SaS plánujú podať demisiu: Na tomto sa zhodli s koaličnými partnermi

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a člen vyjednávacieho tímu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling dnes po tlačovej konferencii v Prešove povedal, že koaliční partneri sa zhodli na tom, že si v najbližších hodinách nebudú odkazovať medzi sebou správy prostredníctvom médií a sociálnych sietí.

Gröhling zároveň potvrdil doterajšie stanovisko SaS, že v stredu ich ministri podajú demisiu, ak sa nič neudeje. „Prioritne sa stretávame. Sú to stretnutia medzi jednotlivými kolegami a pánom premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). Zajtra je posledný deň, sme dohodnutí, že po rokovaní vlády pôjdeme podať demisie," oznámil Gröhling. Podľa jeho slov budú ešte ministri za SaS čakať na vyjadrenia od koaličných partnerov, následne by mali oznámiť ďalšie kroky.

Gröhling zároveň povedal, že vie o nedostatku učiteľov. Chýbajú učitelia predmetov ako matematika, fyzika, chémia či cudzie jazyky. Zároveň začínajú chýbať aj učitelia na prvom stupni základných škôl. Ministerstvo dlhodobo navrhovalo takzvané stabilizačné príplatky, ktorými by mohli riaditelia motivovať učiteľov, ktorých potrebujú stabilizovať. Podľa Gröhlinga by mali priniesť návrh zákona na stabilizáciu zvyšovania platov učiteľov, každoročného, až kým by nedosiahli určitú stanovenú hranicu. Tento návrh zákona majú aj pripravený, avšak nevedia, či ho budú predkladať ešte ako vládna strana, alebo už ako opozičná strana.