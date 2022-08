Rýchla reakcia SaS na Matovičov status: Ak neodstúpi, neodíde len Korčok, ale aj...

Hádanie sa v koalícii nemá konca kraja!

Minister financií Igor Matovič odpovedal na výzvu herca Milana Kňažka, ktorý prostredníctvom komentára na portáli Aktuality.sk vyzval Matoviča aj ministra hospodárstva Sulíka, aby presvedčili ministra diplomacie Ivana Korčoka v zotrvaní vo svojej funkcii.

"Pokiaľ sa dobre pamätám, s Ivanom sme nikdy nemali žiadny konflikt … a nad tých pár tvrdých slov pri minuloročnom a tohtoročnom povalovaní vlády sa viem ľahúčko povzniesť. Rišo, si na rade," napísal Matovič na sociálnej sieti.

Reakcia Sulíkovej strany na seba nenechala dlho čakať. "Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva Igora Matoviča, aby odstúpil zo svojej funkcie, ak má skutočný záujem na tom, aby Ivan Korčok ostal ministrom zahraničných vecí," píše strana v reakcii na status ministra financií s tým, že ak sa tak nestane, v stredu všetci štyria ministri za SaS podajú demisiu.

Ako uvádza SaS, Matovič mal dva mesiace na riešenie krízy, ktorú podľa Sulíkovej strany on sám svojím správaním vyvolal. "Je to práve OĽaNO, ktoré by si malo ujednotniť, čo vlastne chce, keďže napríklad taký György Gyimesi pred pár hodinami napísal o Ivanovi Korčokovi, že je farizej. Farizejská je ale momentálne politika OĽANO," dodala v reakcii strana SaS.