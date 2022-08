O post predsedu Košického kraja sa uchádza ďalší muž: Kto ohlásil kandidatúru?

Za predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude v jesenných voľbách kandidovať bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a bývalý prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay, ktorý v súčasnosti pôsobí ako koordinátor vodíkových technológií v SR.

Kandidovať bude ako nezávislý. Informoval o tom na tlačovej konferencii v Košiciach.

Kandidátnu listinu odovzdal v utorok spolu s viac ako 2300 podpismi. V prípade svojho zvolenia chce využiť svoje skúsenosti z rôznych pracovných postov. "Pokiaľ mi bude slúžiť zdravie a bude ma podporovať moja rodina, tak som ochotný minimálne štyri roky odovzdať zo seba všetko preto, aby sa ľudia v našom kraji mali lepšie, aby sa môj slogan 'Silný líder, silný kraj' skutočne naplnil," povedal.



Do volieb ide ako občiansky kandidát. "Nevylučujem, že počas volebnej kampane môže dôjsť k nejakým rozhovorom, ale v súčasnej dobe a v tomto stave idem ako nezávislý kandidát bez politickej podpory niektorej zo strán," konštatoval.

Sinay pôsobil ako vedec, prezident Slovenskej rektorskej konferencie či poradca prezidenta SR pre oblasť vedy a vzdelávania. Koordinátorom vodíkových technológií je na základe poverenia ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS).

Pre kraj vidí Sinay potenciál stať sa centrom nových technológii, a to nielen v IT, ale práve v oblasti využitia vodíka či v automobilovom priemysle s vytváraním atraktívnych pracovných príležitostí. Z ďalších priorít spomenul kvalitné stredné školstvo s rozvojom duálneho vzdelávania, turizmus a cestový ruch, cestnú infraštruktúru, sociálne a zdravotné zabezpečenie a podobne. V rámci kampane chce robiť aj výjazdy do regiónov a stretnutia s obyvateľmi, starostami a primátormi.

"Do vzťahu s občanmi KSK chcem vrátiť dôveru v to, že sa verejné veci dajú robiť lepšie a verejný majetok spravovať efektívnejšie a transparentnejšie. Verím, že slušnosť, verejný dialóg, rozum a skúsenosti sú stále tou najdôležitejšou hodnotou silných lídrov," uviedol Sinay.