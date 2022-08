Futbal v divadle? V Košiciach to v septembri rozbalia!

Už o necelé dva týždne sa prvýkrát v novej sezóne 2022/2023 otvoria brány pre divákov Štátneho divadla Košice. Jej úvod bude patriť dvom baletným rozprávkam, Dňu otvorených dverí, ale aj dvom zaujímavým hosťujúcim predstaveniam. V novej sezóne chce Štátne divadlo Košice uviesť jedenásť nových titulov – štyri operné, dva baletné a päť činoherných. V plánoch divadla sú aj operné koncerty a baletný galakoncert.

„V predchádzajúcej sezóne sme pri tvorbe našich inscenácií pokračovali v koncepcii spájania všetkých troch súborov a spájania umenia. V rovnakom smerovaní budeme pokračovať aj v novej sezóne 2022/2023“, uviedol generálny riaditeľ Ondrej Šoth.

Prvou premiérou súboru opery bude v novembri inscenácia opery Karola Szymanowského Król Roger. „V druhej polovici sezóny uvedieme ešte tri opery, Mozartovu Čarovnú flautu, Kálmánovu Čardášovú princeznú a sezónu uzavrieme v júni 2023 premiérou Donizettiho Anny Boleny“, predstavil zámery Opery ŠDKE jej riaditeľ Roland Khern Tóth. Ako dodal šéfdirigent Peter Valentovič, okrem premiérových titulov opera nanovo naštuduje aj tri operné inscenácie zo svojho repertoáru, ktoré sa kvôli pandémii viac ako dva roky nehrali – Verdiho opery Rigoletto a Otello a Kálmánovu operetu Grófka Marica. Okrem premiér pripravuje súbor aj viacero koncertov. Prvým bude galakoncert na oslavu jubilea slovenskej tenorovej legendy a bývalého riaditeľa košickej opery Petra Dvorského, pôvodne plánovaný na minuloročnú jeseň a presunutý kvôli pandémii. Slávnostný koncert so sólistami súboru i hosťami sa uskutoční 24. septembra 2022 pod taktovkou šéfdirigenta Petra Valentoviča.

Činohra ŠDKE podľa slov jej riaditeľa Antona Korenčiho v predchádzajúcej sezóne trochu prehĺbila svoju dramaturgiu, na ktorú kládla väčšie nároky a v tomto trende chce pokračovať aj v novej sezóne. „Na začiatku novembra nás čaká veľký opus, slávne dielo dramatika Petra Weissa Marat/Sade. Toto dielo príde do Košíc inscenovať slovenská režisérska legenda Vladimír Strnisko. Na konci novembra

bude mať premiéru experimentálnejšie dielo súčasného slovenského autora Jána Mikuša Otočte kone!, ktorému Činohra ŠDKE udelila svoju cenu v rámci spolupráce s festivalom Nová Dráma/New Drama, a to v rámci súťaže Dráma 2020, ktorú každoročne vyhlasuje Divadelný ústav. Na jar nás čakajú ďalšie tri tituly. Prvý je zo zlatého fondu svetovej literatúry a je ním Shakespearova hra Titus Andronicus. Nepatrí medzi tie najznámejšie Shakespearove diela a na Slovensku bola uvedená len raz. Zvolili sme ju aj preto, lebo korešponduje so súčasnou situáciou, keďže v nej ide o stret dvoch svetov, dvoch kultúr na sklonku rímskej ríše. Druhým titulom v historickej budove bude známa hra Petra Shaffera Amadeus, ktorú mnohí poznajú najmä z vynikajúceho filmového spracovania režiséra Miloša Formana. Na záver sezóny nás čaká komédia Perplex od súčasného nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga“, priblížil plány košickej činohry Anton Korenči.

Balet pripravuje v novej sezóne dva nové tituly. „Už na konci októbra bude mať premiéru autorský balet Proces, podľa najznámejšieho románu Franza Kafku. Pripravuje ho veľmi zaujímavý autorský tím, režisér a choreograf Jiří Bubeníček a jeho dvojča Otto Bubeníček ako scénograf. Pôvodom českí tanečníci sa už v mladom veku stali na dlhé roky prvými sólistami hamburskej opery. Do Košíc tak opäť prichádzajú tanečníci svetového formátu, ktorí účinkovali na najväčších svetových scénach. Zaujímavosťou je, že obaja sú žiakmi Andreja Halásza, čo vytvára akési historické prepojenie na Slovensko a Košice. Na november pripravujeme baletný koncert Balet Gala, na ktorom sa okrem domácich sólistov predstavia aj zahraniční hostia. V druhej polovici sezóny, v marci 2023, chceme uviesť novú inscenáciu známeho baletu Giselle na hudbu Adolpha Charlesa Adama. Bude to klasický titul v modernejšom spracovaní. A pre balet je to po dlhšej dobe ďalšia veľká klasická baletná inscenácia“, informoval umelecký šéf baletu klasického tanca Andrej Suchanov.

V prvých dňoch novej sezóny naše divadlo poteší deti a rodičov – a nielen ich. Prvým predstavením novej sezóny bude v stredu, 7. septembra, výpravná baletná rozprávka Giorgia Madiu podľa svetoznámeho príbehu Čarodejník z krajiny OZ a v nedeľu, 11. septembra, uvedie Balet ŠDKE inscenáciu Doktor Jajbolí, ďalší svetoznámy príbeh v autorskom balete Ondreja Šotha na hudbu Adriána Harvana. Otvoriť divadlo spolu s divadelníkmi môžu jeho priaznivci aj na populárnom Dni otvorených dverí v sobotu 10. septembra. Opäť bude pripravený zaujímavý program pre celú rodinu. Návštevníci budú môcť nazrieť aj do zákutí divadla, ktoré nie sú divákovi bežne prístupné a vylúčené nie sú ani prekvapenia.

Úvod novej sezóny v Štátnom divadle Košice prinesie vo štvrtok 8. septembra aj dve zaujímavé hosťujúce predstavenia, ktoré prinesú netradičné témy v netradičnom divadelnom spracovaní. Pre Košičanov a najmä futbalových fanúšikov bude určite zaujímavý trnavský pohľad na udalosti spred štvrťstoročia, keď vtedajší 1. FC Košice získal na úkor Spartaka Trnava prvý majstrovský titul po šokujúcej prehre „bílých andelov“ v Rimavskej Sobote. Dianie a šumy okolo tohto zápasu inšpirovali Daniela Majlinga a Michala Jánoša k napísaniu hry Futbal alebo bílý andel v pekle, ktorú v Historickej budove ŠDKE uvedie trnavské Divadlo Jána Palárika.

V ten istý deň, vo štvrtok 8. septembra, sa v rámci programu divadla na Malej scéne ŠDKE môžu naši diváci tešiť na predstavenie Brave new life/Krásný nový život dvoch nezávislých kultúrnych centier Cooltour z Ostravy a Tabačky Kulturfabrik. Jeho uvedením sa spúšťa nový projekt Medziscéna, ktorý bude Štátne divadlo Košice realizovať v novej sezóne spoločne s Tabačkou Kulturfabrik.



PREMIÉRY ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE V SEZÓNE 2022/2023:

· 21. október 2022 – Franz Kafka: PROCES – balet – Historická budova ŠDKE

· 4. november 2022 – Peter Weiss: MARAT/SADE – činohra – Historická budova ŠDKE

· 19. november 2022 – Ján Mikuš: OTOČTE KONE! – činohra – Tabačka Kulturfabrik

· 23. november 2022 – Karol Szymanowski: KRÓL ROGER – opera – Historická budova ŠDKE

· 24. november 2022 – BALET GALA – balet – Historická budova ŠDKE

· 16. február 2023 – Wolfgang Amadeus Mozart: ČAROVNÁ FLAUTA – opera – Historická budova ŠDKE

· 3. marec 2023 – William Shakespeare: TITUS ANDRONICUS – činohra – Malá scéna ŠDKE

· 24. marec 2023 – Adolphe Charles Adam: GISELLE – balet – Historická budova ŠDKE

· 21. apríl 2023 – Peter Shaffer: AMADEUS – činohra – Historická budova ŠDKE

· 25. máj 2023 – Emmerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ – opera – Historická budova ŠDKE

· 9. jún 2023 – Marius von Mayenburg: PERPLEX – činohra – Malá scéna ŠDKE

· 15. jún 2023 – Gaetano Donizetti: ANNA BOLENA – opera – Historická budova ŠDKE