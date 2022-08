Smrteľná nehoda za Holíčom: Chodec vybehol z priekopy priamo pred auto! Vodič už zareagovať nestihol

Tragický večer. Dopravných policajtov privolali k nehode na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a obcou Kopčany. Jej účastníkmi boli chodec, vodič osobného auta a motorkár.

Krátko po pol deviatej večer šiel vodič (44) auta Ford Mondeo smerom na obec Kopčany, keď mu mal z priekopy na ľavej strane náhle vbehnúť do dráhy chodec. Vodič už nedokázal zareagovať a do muža narazil. Za autom v tom momente išiel aj motocyklista (20), ktorý nestihol zastaviť, spadol na pravý bok a motorkou zozadu narazil do Forda. Zrazený muž zostal po náraze ležať na zemi. Privolaní záchranári sa mu snažili pomôcť, no chodec svojim zraneniam napokon podľahol.

Policajti vykonali s vodičom a motocyklistom dychové skúšky, obe s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť chodec pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z jeho krvi. Presné príčiny a okolnosti tragickej piatkovej nehody vyšetruje polícia.