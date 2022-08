Byť psím záchranárom nie je vôbec jednoduché: Štvornohí priatelia musia absolvovať celoživotný výcvik

Výcvik záchranárskeho psa prebieha v podstate celý jeho život a trvá niekoľko rokov, kým sa naučí spoľahlivo vyhľadávať a označovať stratené osoby.

Pre TASR to priblížila Iveta Lipovská z Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády (BKZB) s tým, že vyhľadáva stratené a nezvestné osoby v rôznych terénoch na základe pachu, ktorý ľudia zanechávajú.

"Základom výcviku je, aby si pes spojil nájdenie človeka s odmenou. Preto zakaždým, keď psík nájde človeka, dostáva obľúbenú pochúťku, hračku a, samozrejme, veľkú pochvalu," priblížila. Podľa Lipovskej je výhodou, ak je pes stredného vzrastu a dobre pohyblivý, ale aj menšie alebo väčšie plemená sa môžu stať spoľahlivým záchranárskym psom. Rozhodujú vlastnosti a povaha konkrétneho jedinca.

"Záchranársky pes by mal mať dobrý vzťah s ľuďmi, mal by mať primeraný temperament, ochotu spolupracovať so svojím psovodom a predovšetkým byť dobre motivovateľný," doplnila Lipovská. Podotkla, že okrem vyhľadávania a označovania ľudí v rôznych terénoch, za každého počasia, v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu, musí pes ovládať aj cviky poslušnosti a zvládať pohyb na rôznych prekážkach.

"V súčasnosti takmer 100 percent našich pátracích akcií tvorí pátranie po stratených osobách v lesoch západného Slovenska," ozrejmila Lipovská. Aktuálne má BKZB 30 členov a v minulosti prehľadávali aj zrútené či inak poškodené objekty, kde bolo potrebné vylúčiť prítomnosť zavalených osôb. "Naši členovia majú za sebou dokonca aj niekoľko zahraničných misií, na ktorých pomáhali prehľadávať budovy poškodené zemetrasením," doplnila.

Jeden zo slovenských záchranárskych psov nedávno zabodoval so svojou majiteľkou Dagmar Baňárovou na augustových Majstrovstvách sveta záchranárskych psov v Taliansku. Nová majsterka sveta pre TASR priblížila, že malý münsterlanský stavač Kajo je v prípade potreby pripravený aj na reálne nasadenie v záchranárskej akcii.