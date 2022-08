Taktika z 80. rokov: Na bratislavskom letisku plašia neželanú zver unikátnym spôsobom

Neželanú zver na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika plašia aj za pomoci cvičených dravých vtákov v kombinácii s poľovnými psami. Využívajú sa tiež poľovné zbrane, šrapnelová pištoľ, poplašné a výstražné zvuky zvierat a nájazdy auta do kŕdľov.

Letisko patrí spolu s pražským medzi prvé, ktoré takéto metódy plašenia zaviedlo už v 80. rokoch a odvtedy ich využívajú. Pre TASR to priblížila PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová. "Na letisku je stála tzv. Biologická ochrana letiska, ktorá využíva v súčasnosti preventívne i represívne metódy plašenia zvierat," uviedla Hauswaldová.

Priblížila, že priestor letiska a jeho okolie je celodenne monitorované zamestnancami letiska, ktorí venujú pozornosť aktuálnemu výskytu vtáctva, vrátane príčin jeho prítomnosti. Prvoradým opatrením je podľa nej prevencia, čiže likvidácia atraktívnych miest pre živočíchov.

"Tá však z dôvodu vyhlásených ornitologických pásiem v areáli letiska a mimo neho nie je možná až do takej miery, ako by bolo pre letisko žiaduce," povedala Hauswaldová s tým, že medzi preventívne opatrenia patrí tiež odchyt zákonom chránených sysľov pasienkových. Priblížila, že tento druh si v poslednom období vytvoril v areáli bratislavského letiska jednu z najväčších kolónií na Slovensku a stal sa tak veľkým lákadlom pre dravcov.

"Syseľ a drobné bylinožravce sú ľahkou korisťou pre dravé vtáky, ktoré nalietavajú z Karpát nad vzletovo-pristávacie plochy, kde hrozí ich kolízia s lietadlom," priblížila. Letisko M. R. Štefánika sa zapojilo do medzinárodného projektu LIFE na reštitúciu tohto druhu do lokalít jeho pôvodného výskytu, odkiaľ bol v minulosti vytlačený ľudskou činnosťou. "V spolupráci so Štátnou ochranou prírody sú v rámci tohto projektu každoročne odchytené a premiestnené stovky jedincov sysľov pasienkových," doplnila Hauswaldová.