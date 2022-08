Strana SaS, ako aj hnutie OĽaNO majú vo svojej DNA boj s mafianizáciou štátu a SaS by svoje DNA poprela, keby fungovala ako opozičná strana.

Po dnešnom stretnutí zástupcov SaS a koaličných strán to povedal zástupca OĽaNO a minister životného prostredia Ján Budaj. Podľa vlastných slov si nevie predstaviť, že by strana stála na jednej strane barikády so šéfom Smeru-SD Robertom Ficom.

„Pokiaľ nebudú priam účastníci koalície, stále môžu byť strana, ktorá vníma plán obnovy, vníma dôležitosť rozpočtu," povedal Budaj. Dodal, že dúfa, že spolupráca koalície a SaS bude pokračovať „či už bude mať takú, alebo onakú formu".