Matovič na dovolenke ani Hegerov optimizmus nepomohli: Rázny krok SaS, čo spraví líder OĽANO?

Mali jednu z posledných príležitostí dohodnúť sa. Lídri vládnych strán sa v piatok zišli vo vládnom hoteli Bôrik, aby sa ešte raz pokúsili nájsť nejaké riešenie. Už v stredu totiž vyprší ultimátum zo strany SaS, ktorá odmieta pokračovať vo vláde, ktorej členom bude aj Igor Matovič. Ten na piatkovom rokovaní chýbal.

Jediným predstaviteľom vlády, ktorý nestrácal optimizmus, bol v piatok samotný premiér Eduard Heger. Partnerov chcel opäť presviedčať o svojich návrhoch, ktorých súčasťou je zákaz vstupu pre Matoviča aj Sulíka na koaličné rady. Sulík mu však už vopred odkázal, že toto SaS stačiť nebude.



„Akákoľvek debata, ako by mohli koaličné rady a spolupráca fungovať, má zmysel až po tom, čo Igor Matovič odstúpi z pozície ministra financií a opustí vládu,“ vyhlásil. Veľké nádeje si nerobila ani šéfka Za ľudí Veronika Remišová. „Richard robí veľkú chybu. Nech sa obzrie dozadu, kvôli čomu vstupoval do politiky a aj do tejto vlády,“ odkázala Sulíkovi.

Samotný Matovič je na dovolenke a v čase, keď si zvyšní členovia vlády lámali hlavy s tým, ako ďalej, on sa na sociálnej sieti nadchýnal prírodnými úkazmi v Španielsku.

Nádej na riešenie koaličnej krízy ešte na poslednú chvíľu vzkriesil minister životného prostredia Ján Budaj, podľa ktorého nie je vylúčené, že Matovič sa nakoniec predsa len rozhodne z vlády odísť. „Vyjadrenie Richarda Sulíka o ochote odstúpiť mení situáciu,“ vyhlásil Budaj pre aktuality.sk s tým, že Matovič podľa neho ešte zvažuje, ako odpovie.