Testovali sme pre vás vysávače: Nenechajte sa zmiasť cenami! Za 30 € môžete dostať viac než za 600!

Vysávate, ale nie ste spokojní s výsledkom? Riadiť sa pri nákupe podlahového vysávača iba cenou môže byť krátkozraké. Český spotrebiteľský magazín dTest sa pozrel na vreckové aj bezvreckové modely a vyskúšal ich v rôznych situáciách. Čo odborníci zistili?

Cenové rozpätie testovaných modelov je obrovské. Kým ten najlacnejší vás vyjde na 33,50 eura, najdrahší stojí takmer 19-krát viac. Pri celkovom hodnotení ich schopností však na tom vôbec nezáleží. Najmenej nákladný totiž obstál lepšie ako ten za vyše 600 eur!

„Mnoho výrobkov drahších značiek je skutočne kvalitných, naopak, tie najlacnejšie obvykle zaujímajú nižšie priečky. Rozhodne však nejde o neotrasiteľné pravidlo. Aj tie najdrahšie výrobky totiž môžu sklamať, čo potvrdil aj aktuálny test,“ tvrdí šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

Najväčšou prekážkou je vysávanie chlpov z koberca a prachu zo škár. Prvý test bol pre niektoré výrobky takmer neprekonateľnou prekážkou. Druhý test zasa odhalil výrazné rozdiely medzi nimi. „Vysávače dopadli buď výborne, alebo mizerne, na priemerné výkony sme takmer nenarazili,“ dodáva Hoffmannová.

Alergici, pozor!

- Čo sa vysaje, malo by zostať v prachovej nádobe či vo vrecku. Filtre majú za úlohu, aby malé prachové častice neunikali späť do miestnosti. Rozvírené mikroskopické nečistoty komplikujú život predovšetkým alergikom. Aby vysávač dostal za filtráciu veľmi dobrú známku, nemal by do vzduchu vrátiť viac ako niekoľko tisícin percenta častíc.