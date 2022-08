Ukrajinský lekár žijúci na Slovensku o korupcii: Fico je v porovnaní s Porošenkom nič!

Zubár Victor Kryukov (31) z ukrajinského Ľvova už sedem rokov žije a pracuje na Slovensku. Prezradil nám, ako sa mu život v našej krajine páči a čo je podľa neho na Ukrajine najväčší problém.

Na Slovensku sa Victorovi páči a našiel tu svoj druhý domov. „Zapôsobilo na mňa, lebo mentálne je blízke Ukrajine. Všetko tu prebieha podľa stanovených pravidiel. Tie sú prísne, ale čisté, neutečiete pred nimi. A to na Ukrajine neplatí. Tam chodíte dookola po úradoch a stále vám niečo chýba,“ porovnáva zubár a svoje rozprávanie okorení aj príbehom o korupcii, aký sa na Ukrajine deje bežne.

„Poznal som jedného Poliaka, ktorý si vybavoval vodičský preukaz. Najskôr bola priehradka na úrade stále zatvorená, potom ho posielali preč, že nemá všetky potrebné doklady, alebo v miestnosti chýbali formuláre na vypisovanie žiadosti. Problém bol v tom, že Poliak nesprávne kládol otázky. Každá cesta na úrad ho stála okolo 100 eur. Napokon, keď sa pri priehradke opýtal, koľkokrát tam musí ešte prísť o 100 eur, aby to vybavil, odvetili mu, že sa ozvú. Zavolali mu a dozvedel sa, že by ho to stálo asi päť ciest na úrad,“ hovorí s úškrnom Kryukov a naznačuje, že v jeho rodnej krajine vládne tvrdá korupcia.

„To je na Ukrajine najväčší problém. Ľudia, ktorí majú peniaze, vybavia čokoľvek. A oproti Ukrajine je korupcia na Slovensku naozaj smiešna. Na dovolenke v Chorvátsku som videl Fica. Šiel okolo mňa v aute za desiatky tisíc eur, a to je v porovnaní s Porošenkom nič! Ten keď dovolenkoval na Maldivách, prenajal si rovno celý ostrov. Neviem si predstaviť, že by toto urobil Fico.“

V rozhovore Victor porozprával o svojich neľahkých začiatkoch na Slovensku, situácii na Ukrajine, ale i o úsmevných príhodách z ordinácie. Viac sa dočítate v Novom Čase Nedeľa!