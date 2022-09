Ukrajinský lekár žijúci na Slovensku: Ukrajincov nevnímam ako utečencov! Čo ho na Slovákoch prekvapilo?

Keď ho zažijete v ordinácii, zistíte, že paniku zo zubárskeho kresla dokáže odbúrať aj tým najväčším strachopudom. Taký je zubár Victor Kryukov (31) z ukrajinského Ľvova, ktorý už sedem rokov žije a pracuje na Slovensku.

Ak práve neošetruje zuby svojim pacientom, rozosmieva davy ako stand-up komik v programe Silné reči. Pre Nový Čas Nedeľa Kryukov porozprával o svojich neľahkých začiatkoch na Slovensku, situácii na Ukrajine, ale i o úsmevných príhodách z ordinácie.

Ukrajinský zubár Victor Kryukov prišiel na Slovensko aj so svojou manželkou Olgou v auguste 2015. Rodák z ukrajinského Ľvova doma úspešne ukončil štúdium zubného lekárstva a keďže na Ukrajine bol pretlak zubných lekárov, vybral sa skúsiť šťastie na Slovensko.

„U nás je veľa zubárov a funguje to tak, že keď máte peniaze, otvoríte si svoju vlastnú ambulanciu. Lenže môj prípad bol iný. Moja mama je detská zubárka v štátnej nemocnici a vy­užíva pomerne staršie metódy a postupy. Naša rodina nemala až tak veľa peňazí, preto mi pomohli, aby som vyštudoval, a po skončení školy mi povedali, teraz už musíš ísť sám,“ hovorí sympatický Victor a pokračuje. „Na Ukrajine pôsobia veľké súkromné zubné kliniky, ktoré robia kvalitne, ale dosť draho. Pacient si teda môže vybrať, či si pôjde dať vytrhnúť zub do štátnej nemocnice, alebo si ho dá radšej opraviť v súkromnej ambulancii, kde si za to však aj poriadne priplatí.“

Ťažké začiatky

Uchytiť sa v novej krajine nebolo jednoduché. Po príchode na Slovensko sa Kryukov prihlásil na kurz slovenčiny a rovnako musel absolvovať aj nesmierne náročnú cestu za uznaním svojho lekárskeho diplomu z Ukrajiny. Tomu predchádzali odborné skúšky, ktoré sa mu po počiatočných peripetiách napokon podarilo urobiť.

„Zubná lekárka, ktorej som v tom čase v ambulancii v Nitre vypomáhal, len neveriacky krútila hlavou, že sa mi to vôbec podarilo. Dovtedy som u nej zarábal ako dentálny hygienik okolo tisíc až tisícsto eur. Po skúške mi ponúkla ako zubárovi tisícpäťsto eur. Nesúhlasil som, zubný lekár musí predsa zarábať minimálne dvetisíc eur. Oponovala mi, kde som videl také platy,“ opisuje Kryukov, ktorý sa vybral hľadať prácu do Bratislavy.