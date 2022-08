Od smrti hasičov ubehol už mesiac: Užialený brat Juraja († 35) prehovoril! Z tých slov puká srdce

Ich bolesť je obrovská a len tak ľahko ani neutíchne. Pred viac ako mesiacom prišlo v katastri obce Sása (okr. Zvolen) k tragickej dopravnej nehode.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vyhasli pri nej životy dvoch hasičov - Juraja († 35) a Michala († 36), ktorí boli na neďalekej Lešti na cvičení a vyšli si na bicykloch. Do mužov vrazilo luxusné SUV, za volantom ktorého sedel podnikateľ Ján (53). Rodiny oboch chlapov a aj kolegovia hasiči zatiaľ stále márne čakajú na spravodlivosť. Brat nebohého Juraja Marián (41) hovorí, že celá rodina nesmierne trpí. Zrejme najhoršie znášajú stratu milovaného ocinka jeho dve deti, dcérka Laura a synček Jakubko. Otázky, ktoré kladú, lámu srdce, deti sa totiž pýtajú užialenej Jurajovej manželky Sanje, či by ešte otecko žil, keby nešiel ujo tak rýchlo...

Zronený brat nebohého Juraja († 35) je taktiež hasičom. Utrápený Marián (41) hovorí, že prežívajú neutíchajúcu bolesť a smútok na duši a i na srdci. „Nikto z nás to stále nevie opísať. Všetko je iné a nikdy to už nebude také ako predtým,“ vraví Marián. Dodáva, že rodičia sa vyhýbajú otázkam, ako sa cítia, a každý deň plačú. Syn, o ktorého za tragických okolností prišli, im neuveriteľne chýba...

Ostré slová na adresu šoféra

Marián so smútkom v hlase vraví, že sa snaží naspäť vrátiť do života k povinnostiam, ale je to veľmi ťažké. „Ľudia sa ma denne pýtajú, ako prebieha vyšetrovanie a či sa človek, ktorý zabil dvoch ľudí, už ospravedlnil rodinám. V prípade sa stále čaká na posudky, aby sa potom skupina právnikov pustila do obviňovania, a medzitým sa ten bezohľadný chlap, ktorý nemal ani ,gule‘, aby sa ospravedlnil, pretŕča na slobode, akoby sa nič nestalo,“ uviedol Jurajov brat a dodal, že bratova manželka Sanja to nesie mimoriadne ťažko.