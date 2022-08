Poisťovňa jej odmietla uhradiť liečbu, pomohli až dobrí ľudia: Gabika († 37) prehrala boj s rakovinou

Svoj hrdinský boj o život prehrala... Ťažko chorá Gabika († 37) dostala rakovinu spojivového a mäkkého tkaniva brucha.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V týchto najťažších chvíľach života jej zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť liečbu liekom Halaven. Vtedy sa zmobilizovali dobrí ľudia z Občianskeho združenia Pre dobro a spolu s rodinou zúfalo zháňali peniaze na liek. Po článku v Novom Čase podala Gabika v novembri minulého roka žiadosť znovu a poisťovňa tentoraz liečbu schválila. Prišlo zlepšenie, no trvalo len krátko, v sobotu obrovská bojovníčka vydýchla naposledy...

Odmietla sa vzdať, o život bojovala do poslednej chvíle! Tak si všetci budú pamätať usmievavú Gabrielu Vaškovú z obce Duboviec (okr. Skalica), ktorá napriek svojej chorobe vychovávala sestrinho synčeka Gabriela (2) s chorým srdiečkom. Dnes všetci, ktorí jej zápas sledovali, ronia potoky sĺz. Gabika v sobotu odišla do neba.





Krutý verdikt poisťovne

Skromná žena sa o svojej diagnóze dozvedela pred štyrmi rokmi. „Našla som si robotu a v apríli 2016 som sa dozvedela, že mám nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha. Na vyšetrení CT mi povedali, že mám mnohopočetné metastázy,“ opisuje začiatok nekonečného boja Gabika. Začal sa maratón náročnej liečby... Prišiel však šok, ktorý nečakala ani v najhoršom sne.

„Poisťovňa mi zamietla uhradiť liečbu, o ktorú žiadal lekár. Vraj to nie je určené na problém, ktorý mám ja,“ ukazovala vtedy zdesená žena verdikt poisťovne. Jej nádeje sa rozplynuli. „Niekto povie, že to nie je veľa, jedna liečba stojí okolo 430 eur, ja ju potrebujem aplikovať tri razy. Pre mňa je to však nemožné zaplatiť, nemám žiadny príjem, nič. Proste nedostávam žiadne peniaze,“ vysvetľovala Gabika.