Krajniak s Kollárom predstavili návrh pomoci seniorom: O koľko si prilepšia? V hre sú 3 alternatívy

Chcú prilepšiť ďalšej veľkej skupine dôchodcov. Minister práce a rodiny Milan Krajniak a šéf parlamentu Boris Kollár, obaja zo Sme rodina, predstavili ďalšie návrhy, ako seniorom uľahčiť život pri zvýšenej inflácii.

Prilepšenie vo svojich peňaženkách by mohlo do konca roka pocítiť približne 1,4 milióna poberateľov dôchodkov. Uvažuje sa o troch alternatívach pomoci. Zo štátnej kasy by na ne mohlo ísť približne 200 miliónov eur.

Pripravovaná pomoc by sa mala týkať aj zhruba 56 000 penzistov, ktorí z rôznych dôvodov nedosiahli na prvú vlnu inflačnej pomoci, ktorú štát vyplatil v júni tohto roku. Celkovo chce teraz vláda pomôcť 1,4 milióna poberateľom dôchodkov. V hre sú podľa ministra Krajniaka tri alternatívy, ako by sa dali peniaze vyplatiť, na ministerstve sú však ochotní diskutovať aj o iných návrhoch, ak by sa objavili lepšie.

„Prvá alternatíva je, že by sme vyplatili jednorazovú dávku 150 eur pre každého dôchodcu, či už starobného, invalidného, alebo sirotského. Celkové náklady by boli v takomto prípade 216 miliónov eur,“ povedal minister práce. Druhá alternatíva počíta s tým, že dávka od štátu by postupne klesala od 200 eur po 50 eur.

Dvesto eur by dostali dôchodcovia s najnižším príjmom a 50 eur dôchodcovia s najvyšším príjmom. „Celkové náklady by boli v takomto prípade približne 198 miliónov eur,“ uviedol minister. „Tretia alternatíva je 70 % sumy 13. dôchodku. Vychádzali by sme z aktuálneho zákona. Celkovo by to v tomto prípade znamenalo 211 miliónov eur. Pomoc by ‚vyklesávala‘ od 210 eur až po 35 eur,“ upresnil.