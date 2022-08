Známe je ďalšie meno: Kto sa bude uchádzať o kreslo primátora Banskej Bystrice?

O kreslo primátora Banskej Bystrice sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj bývalý slovenský reprezentant v džude Anton Minárik.

Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii s tým, že do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. "Rád by som vo vedení mesta Banská Bystrica zúročil svoje skúsenosti analytika a riadiaceho pracovníka, ktoré som získal pri takých projektoch, ako je vyraďovanie jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a dostavbe tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach," uviedol Minárik. Ako dodal, rozhodnutie kandidovať vzišlo z podpory verejnosti počas jeho pôsobenia v treťom sektore.

Ako primátor mesta by sa chcel Minárik zamerať hlavne na získavanie investícií a vznik nových pracovných miest, za dôležité tiež považuje zvýšiť životnú úroveň seniorov či rozšíriť ponuku sociálnych služieb v rámci mesta. "Myslím si, že systémové opatrenia pomôžu zvýšiť kvalitu života, aby nielen mladí, ale všetci ľudia neodchádzali preč za prácou do Bratislavy a zahraničia," povedal Minárik.

Záujem o post vo vedení Banskej Bystrice zatiaľ oficiálne oznámili traja kandidáti. Okrem Minárika sa o hlasy voličov bude uchádzať projektová manažérka a vyštudovaná politologička Diana Javorčíková a súčasný primátor mesta Ján Nosko.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.