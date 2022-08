Už sa rozhodol: Podá Kollár návrh zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia?

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár predloží návrh novelizácie Ústavy SR, vďaka ktorej by sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách, respektíve, aby poslanci mohli hlasovaním ukončiť volebné obdobie.

Pre TASR to potvrdila Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina. "V piatok (26. 8.) to bude podané," povedal pre TASR Kollár. S koaličnými partnermi podľa vlastných slov návrh nekonzultoval. "Nepotreboval som to konzultovať. To je naša iniciatíva," dodal.

Kollár koncom júna avizoval, že podá návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Jeho slová mu na stredajšej (24. 8.) tlačovej konferencii pripomenul líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. V piatok uplynie termín na podávanie návrhov zákonov do parlamentu. Najbližšia riadna schôdza parlamentu sa má začať 13. septembra.