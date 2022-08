Prezidentka po návšteve regiónov neskrýva obavy: Sme v ťažkej situácii! Silné slová hlavy štátu

Samosprávy, nielen v Myjave alebo Brezovej pod Bradlom, ale aj predtým na Gemeri a Hornej Nitre, hovoria, že ideme do ťažkých čias.

A to vrátane finančných dosahov, energetickej krízy či legislatívy, ktorú schvaľuje parlament často v rozpore s ústavou. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po výjazde do Starej Turej, Brezovej pod Bradlom a Myjavy.

"Ako povedala jedna z predstaviteliek samosprávy na rokovaní, potrebujú, aby ich aspoň nechali robiť ich prácu. Aby vedeli fungovať v predvídateľnom prostredí. Je mi naozaj ťažké počúvať tieto slová kritiky, či som sa stretla s dôchodcami, samoživiteľmi, podnikateľmi alebo, ako som spomínala, s predstaviteľmi samospráv, na ktorých dopadajú často nepripravené zásahy do ich rozpočtov," uviedla prezidentka.

Doplnila, že z úst ľudí počúva úplne iné témy než sú tie, o ktorých počuť v médiách ako o dôvodoch hádok politikov. "Sme v ťažkej situácii, sme vo vládnej kríze. Očakávam, že najneskôr zajtra nám predstavitelia vládnej koalície predstavia riešenia, lebo to, čo potrebujeme, je stabilná vláda," doplnila Čaputová.

Podľa jej slov očakáva, že zajtra sa uskutoční posledné stretnutie, z ktorého bude jasné, v akej zostave bude vláda pokračovať. "Následne by som sa mala ujať svojich ústavných právomocí, ktoré súvisia s prípadným podaním demisie a v rámci toho sa vyjadrím k celej situácii. Preferujem priamo vymenovanie nových ministrov, nie dočasné pomenovanie. Aj o tom budem hovoriť s predsedom vlády," povedala prezidentka.