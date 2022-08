Vallo má silného vyzývateľa: Kusý oznámil kandidatúru na primátora! Čo všetko sľubuje?

Tak predsa! Matúš Vallo bude mať nakoniec v jesenných komunálnych voľbách silného protikandidáta. O možnej kandidatúre starostu mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého sa šepkalo už niekoľko mesiacov, v stredu ju sám oficiálne potvrdil. Známy sa stal ako bojovník proti developerom a proti súčasnému primátorovi sa chystá použiť naozaj silné tromfy.

Rudolf Kusý oznámil kandidatúru len tri mesiace pred župnými voľbami. „Nikdy som nemal ambíciu stať sa primátorom Bratislavy. Keby to tak bolo, oznámil by som kandidatúru najneskôr v januári. Proti súčasnému primátorovi sa však nikto nepostavil. Preto som sa rozhodol urobiť to. Dôvod je jednoduchý. Team Vallo nám ukradol Bratislavu,“ vyhlásil sebavedomo Kusý.

Svoj krok prezentoval pred novou budovou SND, čím chcel upozorniť na jeden z najkontroverznejších projektov Vallovho magistrátu. „Za posledné štyri roky mala Bratislava najviac peňazí vo svojej histórii. Team Vallo sa však s našimi peniazmi hrá ako malé dieťa. Namiesto veľkých rozvojových projektov dostávame iba nové kvetináče a 400 nových pracovníkov magistrátu. Zámer električky pred SND je presným príkladom toho, ako magistrát funguje. Je to vrchol nekultúrnosti,“ sťažoval sa Kusý.

Silná téma parkovania

Ešte diskutovanejšou témou ako električka pred SND je nová celomestská parkovacia politika. Tá momentálne funguje už v piatich mestských častiach a parkovanie spoplatňuje pre rezidentov aj nerezidentov. Nový kandidát Kusý má však ambiciózne plány a chce, aby bolo parkovanie pre Bratislavčanov úplne zadarmo!

„Buď budeme fungovať tak, že nám nakážu, čo máme robiť, alebo príde skutočný dialóg. Prichádza ťažká doba, všetko ide hore. Nemôžeme si dovoliť, aby Bratislavčania platili viac. Bratislavčan nesmie platiť za parkovanie. Odmietam parkovanie ako ďalšiu daň,“ vyhlásil Kusý. Ako to chce dosiahnuť, oznámi neskôr. Podotkol však, že nie je proti regulovanému parkovaniu ako takému, keďže už o rok nadobudne platnosť zákaz parkovania na chodníkoch.