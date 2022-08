Na východné Slovensko mieri ďalší veľký investor: Bosch zamestná tisícky ľudí! Čo na to analytik?

Slovenský východ sa mení. Do blízkosti Prešova má prísť ďalšia veľká firma, ktorá zamestná asi 4 000 ľudí. Ide o nemeckú spoločnosť Bosch. Radosť z tejto informácie netajil minister hospodárstva Richard Sulík (54), ktorý, ako avizoval, spolu s ostatnými ministrami za SaS kabinet Eduarda Hegera (46) čoskoro opustí.

Kabinet, ktorý už možno onedlho zasadne bez ministra Richarda Sulíka, odklepol ďalšiu veľkú investíciu. „Vláda dnes schválila tzv. významnú investíciu - lokalita Záborské, je to pri Prešove. Túto lokalitu my rezervujeme. V najbližších týždňoch nebude možné tie pozemky predávať, lebo túto lokalitu pripravujeme pre investora. Investor je Bosch, zamestná 4 000 ľudí,“ informoval po zasadnutí vlády Sulík. Podľa neho ide o výsledok asi 6-mesačnej intenzívnej práce jeho rezortu.

„Som veľmi hrdý na svoj tím z ministerstva hospodárstva, s ktorým sa to podarilo takto ďaleko dotiahnuť. Nie je to ešte finálne, finálne to bude až v druhej polovici septembra, keď spoločnosť Bosch požiada o štátnu pomoc. Tá žiadosť bude na sumu 37 miliónov eur pri 4 000 pracovných miestach,“ informoval. Spoločnosť Bosch má v pláne pri Prešove vyrábať elektromotory do bicyklov.

„Dlhodobo razíme na ministerstve hospodárstva alebo aj my v SaS, že treba regionálne rozdiely znižovať,“ povedal minister. Upozornil, že východ sa vyľudňuje a potom vzniká otázka, ako sa má pozviechať, keď „všetci schopní, pracovití a zdatní odídu niekam preč“. „Po druhé práca musí chodiť za ľuďmi, nie ľudia za prácou,“ povedal minister.