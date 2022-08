Povodeň v obci Drienica narobila škody: Vytrhalo aj časti asfaltu! Nešťastné slová zástupcu starostu

Dostali darček, ktorý ich nepotešil. Známa obec Drienica o dva dni oslavuje 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci. No namiesto toho, aby sa sústredili na prípravy významného výročia, musia odstraňovať následky prívalovej povodne. Už tri dni majú v obci vyhlásený III. povodňový stupeň.

V tomto prípade sa to však ukázalo ako nevýhoda. Z kopcov, kde sa v zime lyžuje, sa totiž v nedeľu valila voda aj po ceste, ktorá k stredisku vedie.

„Jeden most nám zničilo úplne, a to sme ho postavili len minulý rok s novou vozovkou. Zostala z neho len hromada kamenia. Ľudia, ktorí za ním bývajú, musia teraz obchádzať stovky metrov, aby sa dostali k svojim príbytkom. Poškodená je aj vozovka, vytrhalo časti asfaltu. Voda sa vybrežila a zničila aj časti cesty, a upraviť musíme aj koryto, inak by sme na to pri ďalšom daždi mohli trpko doplatiť,“ povedal zástupca starostu obce Jozef Kunák.

Keď miestni videli prúdy vody, ktoré sa derú dole dolinou, nebolo im všetko jedno. „Najskôr sa zjavili tmavé mračná a potom to prišlo. Spúšť nastala v priebehu jednej hodiny. My tu máme chatu, ktorá je na druhej strane potoka. Uviazli sme na ňom odrezaní od okolitého sveta. Báli sme sa, aby voda nestúpala, ale našťastie k tomu nedošlo. Aj v ďalších dňoch sme však pozerali k nebesám, aby sa to nezopakovalo, lebo keď je koryto potoka vymleté, voda by sa mohla rozliať do okolia ešte viac,“ s obavami v hlase konštatoval Marek Hičár (45).

Obec má teraz plné ruky práce s odstraňovaním následkov povodní, zároveň by však Drieničania radi oslavovali výročie. „Robíme všetko pre to, aby sme stihli jedno aj druhé. Už teraz sa tešíme na futbalový zápas, kultúrne vystúpenia i večernú diskotéku,“ uzavrel starosta Igor Birčák.