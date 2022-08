Vynikajúci výkon slovenských horolezcov! Ich prvovýstup sa bude uchádzať o významný titul

Šikovná dvojica horolezcov dosiahla v Kyrgyzstane perfektné výsledky.

Slovenským alpinistom Jurajovi Švingálovi a Marekovi Radovskému sa podaril vysoko hodnotný prvovýstup Ice Dry Queen. Dvojica ho absolvovala v horách Kyrgyzstanu 13.-14. augusta v obtiažnosti M9- Wi 6+. 21. dĺžok a 900m lezenia na kopec ZABOR 5080mnm v doline Kookshal Too.

“Prvovýstup končiaci na najvyššom bode kopca oproti minuloročného prvovýstupu na Pik Vernyi. 23 hod lezenia, zlaňovania a šliapania. 900 metrov krásneho lezenia prevažne v slabo držiacom ľade, čím vyššie, tým bol ľad horší, keďže to je východná stena. Vrchol je nasvietený dlhšie ako spodok, takže sa viacej topí. Zo spodku sme ani nevedeli, či vôbec budeme schopní preraziť ťažké miesta. Napokon to šlo na prvý pokus a nebolo to veru ľahké,“ uviedol Marek.

Tento náročný prvovýstup vysokej kvality a obtiažnosti bude určite ašpirovať na titul „Výstup roka Slovenského horolezeckého spolku JAMES“, ktorý sa bude vyhodnocovať na závere horolezeckej sezóny na sklonku roka 2022.