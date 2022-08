Karin sa stala 200 000 návštevníčkou zoo: Kvôli zvieratám precestovala veľkú diaľku!

ZOO Košice prekonala historický míľnik. Jej bránami prešiel dvestotisíci návštevník! Túto hranicu pritom doteraz prekonávali až v septembri či októbri.

Jubilejnou návštevníčkou sa stala Oravčanka Karin (10), ktorá na výlet do zoo prišla so svojou krstnou mamou Veronikou (43) a s jej deťmi. „Sme taká veselá rodina z Dolného Kubína. U nás veľmi pršalo, tak sme sa rozhodli ísť do Košíc. V pondelok večer sme si pozreli trasu a v utorok ráno sme už boli v autobuse, aby sme o 11. hodine boli v Košiciach,“ opísala krstná dievčatka Veronika.

Ako prezradila, do košickej zoo prišli prvýkrát. Deti sa tešili na Dinopark, ale hlavne medvedíky, tučniaky a tulene, ktoré túžili vidieť. Okrem darčekového koša, bezplatného vstupného do zoo i Dinoparku a spomienkových predmetov, ktoré si jubilanti prevzali od vedenia zoo a predstaviteľov mesta, dostali aj možnosť byť pri komentovanom kŕmení medvedích mláďat Filipa a Máše.



Čo sa jej najviac páčilo