V Kuchyni sa predstaví najmodernejšia stíhačka na svete: Hviezdou leteckých dní bude Raptor!

Diváci si prídu na svoje! Na leteckej základni Malacky - Kuchyňa sa už tento víkend uskutočnia Medzinárodné letecké dni (MLD) SIAF 2022, na ktorých sa predstavia letecké esá z 9 krajín vrátane Slovenska.

Počas víkendu čaká na návštevníkov 23 letových a 17 statických ukážok. „Viem, že všetci účastníci, či už na malých vrtuľových, alebo nadzvukových rýchlych lietadlách musia veľmi poctivo nacvičiť svoje zostavy, bezpečne ich predviesť a úspešne pristáť. Zaslúžia si preto obdiv a ich vystúpenia budú stáť za to,“ uviedol Ivan Chvojka, letový riaditeľ MLD SIAF. Na 11. ročníku Medzinárodných leteckých dní sa zrejme poslednýkrát predstavia naše stíhačky MiG-29.

„V sobotu a v nedeľu treba určite prísť na rozlúčkový prelet a vystúpenie MiG-29. Pre mňa a fanúšikov tohto lietadla to bude smutná, no pekná udalosť,“ dodal vojenský pilot s tým, že v sobotu priletia a po krátkom vystúpení budú vystavené na zemi dokonca aj dve americké stíhačky F-22 Raptor. „Je to unikát, ktorý zatiaľ nebol na našich ani na väčšine európskych leteckých dní,“ teší sa Chvojka.

F-22 Raptor

Ide o jedno z najmodernejších stíhacích lietadiel piatej generácie, ktoré tvorí základný prvok bojovej sily USA. Býva označované aj ako najlepšie nadzvukové bojové lietadlo planéty, ktorého cena je približne 150 miliónov dolárov. Slúži najmä na boj vo vzdušnom priestore, je schopné útočiť na pozemné ciele, zvláda elektronický boj, ba aj špionážne misie.