Matovič sa opäť vylial v statuse! Náklad Sulíkovi a nečakané priznanie: Toto si budem do smrti vyčítať

Minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti opäť kritizoval lídra SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

Strana SaS začiatkom júla vypovedala koaličnú zmluvu s tým, že požaduje vypracovanie novej do konca augusta a odchod Matoviča z vlády. Túto požiadavku však OĽaNO odmieta a ustúpiť nemieni, čo v statuse na Facebooku zdôraznil aj ich líder Igor Matovič. "Od začiatku robil kroky, ktorých jasným cieľom bolo vládu povaliť skôr či neskôr," obvinil financmajster Sulíka. Podľa neho najprv líder SaS rozbil stranu Za ľudí, aby získal blokačnú väčšinu. "Prišiel s vydieraním, o ktorom veľmi dobre vie, že je nesplniteľné," napísal Matovič, ktorý dodal, že obdivuje každého, kto má so Sulíkom trpezlivosť, vrátane premiéra Eduarda Hegera.

"V dobrom veria, že jemu možno naozaj ide o dobro. Nejde a nikdy nešlo. Len svoje a “dobro” svojich tajomných priateľov. Bohužiaľ," pokračoval v kritike minister financií, podľa ktorého začal na neho a hnutie OĽaNO okamžite po voľbách hon. "Lebo sme chybou v systéme, okrádať ľudí naozaj nedopustíme … a nebojíme sa dať vyšetrovateľom slobodu. To je v slovenskej politike smrteľný hriech," uviedol.

Matovič tiež v statuse prezradil, že už niekoľko rokov nebol so svojou rodinou na dovolenke, pretože, podľa vlastných slov, najprv musel bojovať proti mafii a neskôr proti ľuďom, ktorú ju chcú späť. "Pripraviť rodinu o rodinné dovolenky, lebo tatko musí bojovať najprv voči mafii, ktorá štát ovládla a potom voči tým, ktorí ju chcú silou-mocou späť, je hlúpe. Ja som to urobil a do smrti si to budem vyčítať."

Na záver uviedol, že obetuje sa ten, kto v súčasnej dobe poznačenej energetickou krízou nenechá Slovensko v štichu, ale zostane. "Vážim si každého, kto so Slovenskom teraz nehrá ruskú ruletu a svoje prospechárske hry," zakončil Matovič.