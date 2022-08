Dráma v Trnave! Motorkár so zbraňou v ruke prepadol banku: Mrazivé detaily, polícia žiada o pomoc

Trnavskí kriminalisti vyšetrujú lúpežné prepadnutie miestnej banky.

Za bieleho dňa a priamo pod kamerami nákupného centra muž vošiel do pobočky a žiadal od pracovníčky finančnú hotovosť. O udalosti informuje na sociálnej sieti trnavská krajská polícia.

V sobotu 13. augusta o 12:37 prišiel neznámy maskovaný muž do priestorov banky v nákupnom centre na Veternej ulici v Trnave. V tom čase sa v nej nachádzala jedna pracovníčka, ku ktorej pristúpil, a so zbraňou v ruke od nej žiadal peniaze. „Zamestnankyňa mu v strachu o svoj život hotovosť vydala. Vtedy prišiel na pobočku náhodný zákazník, čo lupiča vyrušilo, a preto rýchlo vložil peniaze aj zbraň do prineseného ruksaku a odišiel preč,“ opísala udalosť polícia, podľa ktorej mal lupič približne 40 rokov, bol vyššej postavy a rozprával plynule po slovensky.

Na sebe mal lupič oblečenú motorkársku kombinézu a výraznú helmu. So sebou mal aj bledý ruksak. Policajti sa ihneď začali prípadom intenzívne zaoberať a po podozrivom mužovi pátrať. Vec polícia rieši v súvislosti so zločinom lúpeže, za ktorý môže páchateľovi v prípade dokázania viny hroziť 7- až 12-ročný pobyt vo väzení. Polícia žiada prípadných svedkov, ktorí muža spoznali alebo v tom čase niečo podozrivé v okolí miesta činu videli, aby zavolajte na bezplatné policajné číslo 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy kontaktovali políciu na facebookovej stránke polície.