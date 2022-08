Kto všetko sa bude porúčať?! Sulík prezradil, kto sa poberie po jeho prípadnom odchode

V prípade odchodu Richarda Sulíka (SaS) z funkcie ministra hospodárstva odíde aj šéf Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Richard Prokypčák.

Líder SaS to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii. V súvislosti so štátnymi tajomníkmi v jeho rezorte doplnil, že ich nevie nútiť ostať na pozíciách. Deklaroval snahu zabezpečiť plynulú zmenu vo fungovaní sektoru hospodárstva. Prekvapuje ho, že mu premiér Eduard Heger (OĽANO) ani líder OĽANO Igor Matovič ešte neoznámili meno prípadného nového ministra.

Sulík vysvetlil, že Prokypčák mu prípadný odchod z funkcie po jeho demisii oznámil sám od seba. "Jednoducho nebude pod novým ministrom. So mnou došiel a so mnou odíde," uviedol Sulík. Nemalo by sa to však dotknúť dlhoročných dohôd o zvýhodnenej cene plynu. Podčiarkol, že všetko sú písomné dohody. Potrebné kroky v tejto súvislosti by mala podľa jeho slov riešiť vláda v stredu (24. 8.). Avizované štvorročné kontrakty s občanmi by podľa Sulíkových slov malo SPP začať podpisovať počas septembra.

Čo sa týka ostatných ľudí v jeho rezorte a štátnych tajomníkov, bude sa snažiť, aby po jeho odchode aspoň niekoľko dní ostali a prechod vedenia nebol taký nárazový. "To sú všetko moji nominanti. Ja ich teraz nebudem odtiaľ ťahať, aby som robil zle, ale neviem ich ani donútiť tam ostať," poznamenal Sulík s tým, že sú to odborníci a majú na stole aj lepšie ponuky ako od štátu.