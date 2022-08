Poslanci z OĽANO navrhli úpravu paragrafu 363: Zmena je nevyhnutná!

Úpravou paragrafu 363 Trestného poriadku chce OĽANO prispieť k obnove dôvery v právny štát.

Poslanci Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák a Lukáš Kyselica (obaja OĽANO) predkladajú novelu, ktorá má byť základnou zmenou a má obmedziť využitie paragrafu na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Ustanovenie by sa napríklad nemuselo automaticky týkať preskúmavania uznesenia o vznesení obvinenia. Na základe diskusií s inými koaličnými stranami autori návrhu predpokladajú, že zmena by mohla prejsť do druhého čítania. Následne by chceli verejnú diskusiu.

"Doteraz sa nám veľmi nedarilo dosiahnuť aspoň minimálnu zhodu v rámci vlády, štvorkoalície, ale snažili sme sa presviedčať partnerov, že zmena je nevyhnutná. Minimálne aspoň do určitej miery. Napokon, hovoríme o tom aj v Programovom vyhlásení vlády," uviedol Vetrák. Predložený návrh má byť základnou zmenou a návratom k pôvodnému zámeru ustanovenia. Rozhodnutie generálneho prokurátora by sa tak malo týkať iba merita danej veci.

Kyselica podčiarkol, že paragraf 363 má v prípravnom konaní fungovať ako mimoriadny opravný prostriedok. Podľa jeho slov sa ustanovenie aktuálne zneužíva ako ďalší stupeň odvolania. Hovorí o potrebe zúžiť využívanie paragrafu na podstatné pochybenia. Priblížil, že by to mali byť napríklad veci, na základe ktorých by aj súd odmietol obžalobu.

Vetrák s Kyselicom veria, že za návrh bude aj Sme rodina, ktoré zmeny paragrafu doteraz odmietalo. Vetrák ozrejmil, že názor SaS dlhodobo poznajú. Predpokladá, že SaS bude chcieť právomoc generálneho prokurátora ešte viac zúžiť. Priznal, že s generálnym prokurátorom zmenu nekonzultovali, keďže jeho názor dlhodobo poznajú. Pripomenul, že sa s ním viackrát rozprávali na zasadnutí Ústavnoprávneho výboru NR SR, kde vyjadril spokojnosť s doterajšou úpravou. Dodal, že medzi prvým a druhým čítaním bude do diskusie prizvaný aj šéf prokuratúry.

"Zámer návrhu ustanovenia tohto mimoriadneho opravného prostriedku spočíva v tom, že treba umožniť vo veciach, v ktorých súd ešte nekonal a vec bola v prípravnom konaní prokurátorom postúpená inému orgánu alebo ktorým bolo zastavené alebo podmienečne zastavené trestné stíhanie, alebo ktoré v tomto rozsahu spočíva na chybnom procesnom konaní, aby nezákonnosť napravil generálny prokurátor SR," píše sa v dôvodovej správe.