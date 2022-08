Gröhling predstavil v súvislosti so školami návrh zmien: Čo sa plánuje a koho sa to týka?

Školy by mohli po novom dostávať pedagogických asistentov automaticky. Prideľovať by sa mali na triedu v závislosti od počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predkladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Zmeny by mohli platiť od roku 2026. Dovtedy by sa zvýšenie počtu asistentov mohlo financovať s pomocou Európskej komisie. Návrh zmien predstavil v pondelok minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Štát by mal podľa ministra financovať fungovanie asistentov učiteľa povinne. "Riaditeľ nebude musieť žiadať o pozície, asistenta dostane automaticky v závislosti od počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením v danej triede," povedal minister na pondelkovej tlačovej konferencii. Informoval, že zmeny by mohli stáť 361 miliónov eur, plus ďalších približne 40 miliónov eur by malo ísť na pozície v rámci podporných terapií.

Počet asistentov by mal podľa odhadov narásť na 18.000. "Mali by fungovať efektívnejšie. Nebudú asistentmi len pre jedného žiaka, ale všetkých, ktorí to potrebujú," pripomenul. Väčšina detí so zdravotným znevýhodnením nepotrebuje podľa rezortu neustálu prítomnosť asistenta. "Nie je veľmi efektívne, s výnimkou niekoľkých málo diagnóz, aby asistent učiteľa bol celý čas prítomný pri jednom konkrétnom žiakovi," skonštatovala Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, ktorý od júla patrí pod Národný inštitút vzdelávania a mládeže.