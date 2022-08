21-ročná Sabinovčanka skončila s autom v betónovej zábrane: Zarážajúce, čo zistila polícia

V cele policajného zaistenia skončila len 21-ročná vodička zo Sabinova, ktorá počas víkendu jazdila pod vplyvom alkoholu.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, mladá žena v skorých ranných hodinách viedla osobné vozidlo po ulici Pod Kalváriou v Prešove, pričom sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla. „Nesledovala situáciu v cestnej premávke, prešla cez deliaci ostrovček oddeľujúci jazdné pruhy do protismeru a narazila do dopravnej značky. S autom skončila nárazom do betónovej zábrany pri okraji vozovky,“ skonštatovala Ligdayová.

Dodala, že na mieste nehody podrobila Sabinovčanku policajná hliadka dychovej skúške. Jej výsledok presiahol hodnotu 1,7 promile. Vodičku obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov jej vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.