Podľa šéfa Súdnej rady potrebuje Slovensko novú ústavu: Čo treba podľa Mazáka zmeniť?

Predseda Súdnej rady Ján Mazák si vie predstaviť viaceré zmeny v Ústave SR. Zdá sa mu, že treba novú.

Demokratickú v každom jej segmente a prejave, odvážnu v zámeroch, proeurópsku a s obrovským dôrazom na dôstojnosť každého človeka. Povedal to pre TASR pri príležitosti 30. výročia Ústavy SR.

"Vo všeobecnosti sa mi zdá, že dobové požiadavky na ústavný text už niekedy prevyšujú jeho rozsah a dosah," vyhlásil Mazák. V tejto súvislosti spomenul ochranu životného prostredia, vzťahy medzi štátom a územnou samosprávou či ťažkosti s uplatnením zodpovednosti za porušovanie zákonnosti aj ústavnosti napríklad v časoch pandémie.

Prípadné zmeny ústavy vidí vo vytvorení mechanizmu, ktorý by zaistil potrebnú stabilitu ustanovení základného zákona. Pri niektorých ústavných orgánoch by zase uvažoval o ich vypustení. Súčasne by nastavil inakšie a presnejšie pravidlá vzájomných vzťahov medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. "Pomaly mi to vychádza takmer na celkom novú ústavu. Preto nepokračujem," dodal Mazák.

Ochrana základných práv a slobôd je však podľa neho na Slovensku zaručená. Na papieri aj v reálnom živote. "Prirodzene, dochádza aj k ich porušeniu, avšak obeť má poruke dostatok právnych prostriedkov, aby sa zásadne domohla súdnej aj mimosúdnej ochrany," uviedol Mazák. Ochrana jednotlivca v základnom projekte spĺňa podľa jeho slov európske štandardy.