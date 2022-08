Nevhodný výber školskej tašky môže mať pre deti vážne zdravotné následky: Na čo si dať pozor?

Rodičia majú výberu školskej tašky venovať veľkú pozornosť. Jej nevhodný výber a spôsob nosenia môže deťom spôsobiť zdravotné ťažkosti.

Upozornila na to pre TASR vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.

Odborníčka odporúča hmotnosť školskej aktovky prispôsobiť podľa ročníkov základnej školy. U prvákov a druhákov je to dva a pol kilogramu, u tretiakov a štvrtákov môže mať školská taška o jeden kilogram viac. Žiakom piateho a šiesteho ročníka sa odporúča nosiť tašku do štyri a pol kilogramu a siedmakom až deviatakom do päť kíl.

"Tieto hodnoty zhruba zodpovedajú desiatim percentám hmotnosti dieťaťa daného veku. Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, čo ich dieťa nosí v školskej aktovke, či sa tam nenachádzajú zbytočnosti, ktorými si preťažuje hmotnosť tašky," upozornila Hamade. Nadmerná záťaž môže podľa jej slov viesť k riziku chybného držania tela až k rozvoju skoliózy.

"Z hygienického hľadiska je najdôležitejšie, z akého materiálu je taška vyrobená. Pri kúpe je potrebné overiť, či má certifikát a či je vyrobená zo zdraviu neškodných materiálov," povedala Hamade. Optimálnym materiálom je ľahká textília a potrebné je dbať na správne nastavenie dĺžky popruhov. Okrem toho treba dohliadať aj na to, aby dieťa nosilo tašku na oboch pleciach.