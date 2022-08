Energetická kríza je v plnom prúde: Prezidentka zníži kúrenie v paláci! Rezorty plán na zimu nemajú

Chladnejší koniec leta naznačuje blížiacu sa zmenu. Už o pár mesiacov sa znovu po celej krajine otvoria kohútiky na radiátoroch a Slováci začnú vykurovať svoje domácnosti.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Tento rok by to však malo byť opatrnejšie ako v minulosti pre možnú energetickú krízu. So šetrením tak začali aj verejné úrady na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (49), ktorá ohlásila zníženie kúrenia v paláci o 1 až 2 °C. Na rozdiel od iných krajín však Slováci stále nevedia, ako si úspory na energiách máme predstaviť.

Vo viacerých európskych štátoch už vydali odporúčania pre ľudí, ako sa zariadiť pred blížiacou sa zimou. Tá bude vďaka vojne Ruska na Ukrajine zrejme ťažšia ako v minulosti. Ministerstvo hospodárstva pod Richardom Sulíkom zatiaľ ubezpečuje, že do zásobníkov natlačili toľko plynu, aby sme sa nemuseli výrazne obmedzovať. Aktuálne zásoba pokrýva podľa aktuálnych vyhlásení rezortu už 50 % celoročnej spotreby, čím sa Slovensko zásobami zaradilo na druhé miesto v Európe.

Týkať sa to má nielen domácností, ale aj firiem. Problémom sú však ceny plynu aj elektriny, ktoré vystrelili do nevídaných výšok. Zatiaľ čo priemerné domácnosti majú mať regulované ceny, čo znamená nárast maximálne o pár desiatok percent v prípade plynu a takmer nulový rast v prípade elektriny, tak firmy aj štátne úrady budú zrejme musieť z vrecka vytiahnuť oveľa viac ako doteraz.